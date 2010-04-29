Эксперт: проблемы Европы не затронули фондовый рынок США
Американские индексы продолжают рост
Проблемы Европы не затронули фондовый рынок США, считает стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.
По его словам, американские индексы выросли в среду, 28 апреля, из-за очередной порции позитивных корпоративных результатов, на этот раз от Comcast и Dow Chemical. Поддержку рынку также оказали комментарии председателя ФРС о начавшемся восстановлении рынка недвижимости и рынка труда. ФРС оставил процентные ставки на прежнем уровне 0%-0,25%, что не стало сюрпризом, но также поддержало рынок.
При этом, подчеркнул К.ЛИТВИН, европейские индексы обвалились после понижения кредитного рейтинга Испании с AA+ до AA рейтинговым агентством Standard&Poors. На этой новости евро обвался до 1,31 евро/долл. - самого низкого уровня за последний год. В то же время, Германия заявила, что предоставит 8 млрд. евро Греции до конца следующей недели, чтобы предотвратить технический дефолт страны.
По мнению стратега, «сейчас наблюдается некоторая устойчивость американских фондовых рынков к негативным событиям в Европе, что в принципе логично, учитывая, что европейские суверенные риски сконцентрированы в основном на балансе европейских банков». В США в последние два месяца каждый день выходят первоклассные макроэкономические и корпоративные данные, что оказывает поддержку американским рынкам. По итогам торгов в среду индекс S&P 500 вырос на 0,65% до 1191 пункта, а европейский широкий индекс DJ Stoxx 600 потерял 1,3%. закрывшись на отметке 258 пунктов.
Как отметил К.ЛИТВИН, сегодня в США выходят данные по первичным заявкам по безработице, а завтра стоит ожидать повышенной волатильности рынка после публикации данных по ВВП США в первом квартале и по потреблению, а также индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.