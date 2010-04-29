Эксперт: проблемы Европы не затронули фондовый рынок США

Проблемы Европы не затронули фондовый рынок США, считает стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, американские индексы выросли в среду, 28 апреля, из-за очередной порции позитивных корпоративных результатов, на этот раз от Comcast и Dow Chemical. Поддержку рынку также оказали комментарии председателя ФРС о начавшемся восстановлении рынка недвижимости и рынка труда. ФРС оставил процентные ставки на прежнем уровне 0%-0,25%, что не стало сюрпризом, но также поддержало рынок.

При этом, подчеркнул К.ЛИТВИН, европейские индексы обвалились после понижения кредитного рейтинга Испании с AA+ до AA рейтинговым агентством Standard&Poors. На этой новости евро обвался до 1,31 евро/долл. - самого низкого уровня за последний год. В то же время, Германия заявила, что предоставит 8 млрд. евро Греции до конца следующей недели, чтобы предотвратить технический дефолт страны.

По мнению стратега, «сейчас наблюдается некоторая устойчивость американских фондовых рынков к негативным событиям в Европе, что в принципе логично, учитывая, что европейские суверенные риски сконцентрированы в основном на балансе европейских банков». В США в последние два месяца каждый день выходят первоклассные макроэкономические и корпоративные данные, что оказывает поддержку американским рынкам. По итогам торгов в среду индекс S&P 500 вырос на 0,65% до 1191 пункта, а европейский широкий индекс DJ Stoxx 600 потерял 1,3%. закрывшись на отметке 258 пунктов.

Как отметил К.ЛИТВИН, сегодня в США выходят данные по первичным заявкам по безработице, а завтра стоит ожидать повышенной волатильности рынка после публикации данных по ВВП США в первом квартале и по потреблению, а также индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.