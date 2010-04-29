Запуск срочного рынка – новый этап развития фондового рынка Украины

Запуск срочного рынка – это принципиально новый этап развития фондового рынка Украины.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН президент инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Владимир СИРЕНКО.

По его словам, «если посмотреть статистику рынков других стран, то, как правило, рынок производных составляет конкуренцию рынку паевых инструментов, а в большинстве случаев превышает его на порядки. Абсолютно правильный и своевременный шаг – запуск фьючерса на индекс со стороны Украинской биржи. Через некоторое время этот инструмент проявит себя определенным образом и откроет возможности для расширения линейки производных. Как следствие, мы получаем торговую площадку, где существует абсолютно реальная возможность приумножить свой капитал инвестору любого качества, уверенному в своих возможностях и разуверившемуся в инструментах с фиксированной доходностью».

В.СИРЕНКО отметил, что ИК «Проспект Инвестментс» является активным сторонником запуска рынка производных инструментов в Украине, что обусловлено несколькими факторами. В частности, существует необходимость расширения линейки инструментов украинского фондового рынка и возможностей трейдеров с небольшими размерами активов, а также уменьшения рисков потерь при грамотном использовании инструментов срочного рынка. Кроме того, в пользу запуска срочного рынка в Украине свидетельствует положительный опыт России и других развитых рынков.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2010 года Украинская биржа начала опытную эксплуатацию в Секции срочного рынка. Первым инструментом, который был запущен на срочном рынке, стал расчетный фьючерсный контракт на Индекс украинских акций (индекс UX). Сделку размером в один контракт на фьючерс Индекса украинских акций по цене 2553,00 пунктов заключили участники торгов ООО "АСТРУМ КАПИТАЛ" и АО "ИК "Проспект Инвестментс".

Стоимость одного пункта индекса UX равняется 1 грн. При исполнении расчет контракта будет производиться по значению индекса на последний день торгов перед его закрытием. Датой исполнения является 15 число месяца исполнения.

Допуск к торгам в Секцию срочного рынка уже получили 14 торговцев, еще 12 на данный момент проходят аккредитацию.

После завершения опытной эксплуатации в Секции срочного рынка начнутся официальные торги.