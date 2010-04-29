Больше всего нарушений КГГА допустила в сфере приватизации

Больше всего нарушений в деятельности Киевской городской государственной администрации зафиксировано в сфере приватизации недвижимого имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Владимир СИВКОВИЧ.

«После того, как практически все правоохранительные структуры получили команду на проверку злоупотреблений в бюджетной сфере, злоупотреблений в работе управлений и департаментов КГГА – там, где больше всего было причин, там оно загорелось», - сказал В.СИВКОВИЧ.

«Дела, которые должны быть и в БТИ, и в Фонде государственного имущества, и в КГГА, они исчезли», - отметил В.СИВКОВИЧ и добавил, что количество таких дел очень большое.

Он также отметил необходимость поднять все документы, связанные с приватизацией, «и заново разобрать все эти дела». «И понятно, что через судебные решения - а будут очень много судебных решений на выходе по всем этим делам, как со стороны власти, так и со стороны тех, кто приобрел эту собственность», - отметил вице-премьер.

По словам В.СИВКОВИЧА, большинство людей, приватизировавших недвижимое имущество, понимали, что это было сделано с нарушением законодательства.