Представители государства будут согласовывать голосование с Кабмином

Представители государства в органах управления компаний должны будут согласовывать свое голосование с руководством правительства. Это предусмотрено в постановлении Кабинета Министров Украины от 29 марта 2010 г. №297, обнародованном 29 апреля на сайте правительства.

«Установить, что задания на голосования представителям государства на общих собраниях и заседаниях наблюдательного совета хозяйственных обществ, в уставном капитале которых государственная доля превышает 50 процентов, соглашаются премьер-министром Украины или первым вице-премьер-министром Украины при условии предварительного рассмотрения вице-премьер-министром согласно с распределением функциональных полномочий», - говорится в документе.