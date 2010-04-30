НАК «ЭКУ» предлагает продать четыре энергокомпании

НАК «Энергетическая компания Украины» предлагает реализовать в 2010 году акции четырех государственных энергогенерирующих компаний, оставив в собственности государства блокирующие пакеты в размере 25% + 1 акция.

Об этом сказано в предложениях НАК «ЭКУ» относительно порядка и форм проведения приватизации энергокомпаний, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно документу, в частности, в 2010 году предлагается выставить на продажу пакет акций ОАО «Донбассэнерго» в размере 60,77%, ОАО «Днепроэнерго» – 25% - 1 акция, ОАО «Центрэнерго» – 53,29% - 1 акция, ОАО «Захидэнерго» – 45% - 1 акция.

Продажу указанных пакетов предлагается провести на аукционах с обязательными фиксированными условиями. В перечень условий предлагается включить сохранение профиля компании, использование топлива отечественного производства в объеме не менее 75% от текущего потребления, обязательства по техническому переоснащению и модернизации блоков, а также обеспечению социальной защиты работников энергокомпаний.

По мнению НАК «ЭКУ», сохранение в госсобственности блокирующих пакетов компаний в размере 25% + 1 акция позволит государству принимать участие в их управлении. Реализацию оставшихся блокпакетов предлагается провести после реформирования энергосектора и выполнения инвестором фиксированных обязательств по компании.

«Государство получит возможность реализовать остаток 25% + 1 акция по значительно высшей цене и получить дополнительный источник доходов в государственный бюджет», – убеждены в НАК «ЭКУ».

Кроме того, НАК «Энергетическая компания Украины» предлагает реализовать в 2010 году на аукционах с фиксированными условиями пакеты 7 энергоснабжающих компаний.

В частности, на продажу предлагается выставить госпакет АК «Киевэнерго» в размере 50% + 1 акция, ОАО «Тернопольоблэнерго» – 51%, ОАО «Черкассыоблэнерго» – 46%, а также блокпакеты ОАО «Одессаоблэнерго» (25,01%), ОАО «Плотавооблэнерго» (25% + 1 акция), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» (25,02%) и ОАО «Сумыоблэнерго» (25% + 1 акция).

НАК «ЭКУ» отмечает, что в случае реализации пакетов энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний в договорах с победителями аукционов следует предусмотреть штрафные санкции за невыполнение фиксированных условий, вплоть до возможности реприватизации предприятия в случае грубых нарушений договоров продажи.

«Энергокомпания Украины» считает также целесообразным проводить обязательную квалификацию потенциальных инвесторов. В частности, к торгам предлагается не допускать оффшорные компании, компании, в уставном капитале которых доля иностранных государств превышает 25%, компании без четкой идентификации конечного собственника, компании, не обладающие реальным инвестиционным ресурсом, а также компании, не имеющие опыта управления энергоактивами и их модернизации.