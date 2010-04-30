Эксперт: украинские акции вчера закрылись без изменений

Украинские акции по итогам вчерашних торгов закрылись без существенных изменений, несмотря на рост глобальных рынков.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, европейские и российские индексы показали в четверг уверенный рост на фоне стремительного повышения цен на нефть (+2,2%), а также снижения суверенных рисков Греции и Португалии после заявления МВФ о предоставлении Греции помощи на 3 года. При этом на украинском рынке в преддверии наступающих майских праздников не наблюдалось определенной динамики, и торговая активность находилась на низком уровне.

Как отметил стратег, индекс Украинской биржи вчера прибавил всего 0,32% до 2552,08 пункта, а индекс ПФТС снизился на 0,09% до 1012,26 пункта. Объем торгов на УБ составил половину объема среды - всего 51 млн. грн. Лидером торгов стали акции Стахановского вагоностроительного завода (+7,3%), растущие вторую неделю подряд.