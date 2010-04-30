Эксперты: активности на украинском фондовом рынке не будет

Роста активности и объема торгов на украинском фондовом рынке в ближайшие несколько дней не будет, а сегодня пройдет последняя сессия перед долгими выходными.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинский рынок акций в четверг, 29 апреля, несколько вырос. Индекс УБ начал снижаться сразу после открытия торгов, но к концу дня отыграл падение и закрылся в зеленой зоне 0,32%. Объем торгов составил 51 млн. грн. Цены на большинство голубых фишек изменились незначительно: Алчевский меткомбинат вырос на 0,47%, Авдеевский КХЗ упал на 0,04%, «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 1,64%, Енакиевский метзавод вырос на 0,02%, Харцызский трубный завод опустился на 0,10%. Рекордный рост продемонстрировал «Мостобуд» (+4,19%), но основное внимание инвесторов привлекли акции Стахановского вагоностроительного завода, которые на большом количестве сделок повысились на 7,29%.

В обзоре сообщается, что среди бумаг украинских эмитентов, которые торгуются на международных площадках, вчера выделился «Кернел». Акции компании продолжали расти после объявления деталей размещения. Инвесторы все еще верят в эту бумагу, несмотря на цену размещения, которая ниже текущей рыночной цены. Интерес со стороны покупателей способствовал росту «Кернел» на 1,17%.