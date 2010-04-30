Эксперты: активность на рынке еврооблигаций была умеренной

На украинском рынке еврооблигаций в четверг, 29 апреля, активность была умеренной.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, покупатели вчера интересовались суверенными и квазисуверенными бумагами. «Нафтогаз» к закрытию вырос на 0,5 пункта, «Укрэксимбанк-15» также рос в течение дня. Суверенные выпуски закрылись незначительнымподъемом. В корпоративном секторе много сделок заключалось по новым облигациям «МХП-15», цены на которые росли. Спрос был также на бумаги «Альфа банка Украина» и «Азовстали», однако цены на них практически не изменились.

В обзоре также отмечается, что на российском рынке в четверг был спрос на суверенные облигации – все выпуски росли. В корпоративном секторе покупатели интересовались бумагами «Газпрома», ВТБ и «Евраза».