Эксперт: позитив на мировых фондовых рынках возобновился

Позитив на мировых фондовых рынках в четверг, 29 апреля, возобновился.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в четверг мировые фондовые рынки закрылись уверенным ростом на фоне снижения суверенных рисков в Европе, бурного роста цен на нефть, а также позитивной макростатистики. Доходности греческих суверенов существенно снизились, особенно на коротком конце кривой, после заверения МВФ о предоставлении денежной помощи Греции на 3 года. Доходность двухлетних бумаг упала с 16% до 12,8%, 10-летних бумаг – с 10% до 9%. Снизились также риски Португалии, Испании и Италии.

Помимо этого, сообщил К.ЛИТВИН, в четверг вышли данные об улучшении настроений потребителей и инвесторов Европы в апреле до двухлетних максимумов. Вчера также сильно подорожала нефть из-за продолжения утечки после взрыва нефтедобывающей скважины в Мексиканском заливе и остановки добычи на близлежащих скважинах. Нефть марки WTI в торгах на NYMEX подорожала на 2 доллара – до 85,1 доллара за баррель.

По мнению стратега, рост котировок нефти в совокупности со снижением суверенных рисков привел в четверг к росту фондовых индексов. Индекс S&P 500 поднялся на 1,3% до 1206 пунктов, а индекс DJIA увеличился на 1,1% до 11167 пунктов. Европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,3% до 261 пункта.

Как сообщил К.ЛИТВИН, сегодня в США выходит целый ряд макроэкономических данных, в частности, по ВВП за первый квартал, по индексу настроения потребителей от университета Мичиган по уровню потребления. На ход украинских торгов эти данные, скорее всего, не повлияют из-за низкой торговой активности в преддверии майских праздников, считает стратег.