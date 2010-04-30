Эксперт считает, что ралли на фондовых рынках маловероятно

Пока не наступит ясность в вопросе с долгами ряда государств Европейского Союза, сложно рассчитывать на дальнейшее ралли на фондовых рынках.

Такую точку зрения высказала в комментарии корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее мнению, «несмотря на то, что инвесторы вздохнули с облегчением, узнав о решении предоставить помощь Греции, бюджетные проблемы других стран, таких Португалия, Испания, Италия, не добавляют оптимизма. Начало мирового финансового кризиса еще свежо в памяти, и в данном случае ряд инвесторов насторожились относительно того, как будут решаться проблемы с госдолгом этих европейских стран».

Е.ЕВДОЧЕНКО подчеркнула, что государственный долг неразрывно связан с банковской системой, поскольку подавляющую часть гособлигаций держат банки. Если по таким облигациям возникнут проблемы, то это приведет к значительным убыткам для банков.

Кроме того, аналитик отметила, что с сегодняшнего дня украинские инвесторы накануне праздников не настроены на активную торговлю.