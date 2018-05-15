Мировая экономика восстанавливается... перед новым кризисом?

На прошедшей неделе резко усилился контраст между американскими и европейскими новостями. США продолжали радовать инвесторов сплошным информационным позитивом, в то время как Европа снова «разгребала» проблемы Греции (и уже не только ее). Иными словами, американская экономика и дальше демонстрирует признаки быстрого восстановления, а Евросоюз все больше проникается греческим вопросом.

Как следствие, фондовые рынки США и Европы в последние дни демонстрировали преимущественно противоположную динамику. При этом украинские площадки усилили волатильность, и создается впечатление, что в выборе ориентиров они руководствовались какими-то случайными мотивами, что, в свою очередь, говорит о преобладании на наших биржах спекулятивного фактора.

По словам стратега компании Astrum Investment Management Константина Литвина, на фондовом рынке США в понедельник, 26 апреля, преобладала боковая динамика торгов после выхода очередной позитивной порции макроэкономических данных, которые инвесторы уже воспринимают нейтрально. Индекс S&P 500 снизился на 0,4% - до 1212 пунктов, а индекс DJIA закрылся без изменений - на уровне 11205 пунктов. Индекс производственной активности ФРБ Далласа увеличился на 21,1% в апреле, существенно превысив рыночные ожидания роста в 9,8%. Для продолжения роста по индексу S&P 500 восьмую неделю подряд, что само по себе является рекордом, нужны улучшения в областях, где в последнее время наблюдалась слабость, например, на рынке труда и в потребительских настроениях, считает стратег.

При этом в Европе, отметил он, продолжились проблемы из-за государственного долга Греции. Доходность греческих еврооблигаций на длинном конце кривой в понедельник дошла до 10%, что указывает на ухудшение настроений инвесторов, несмотря на постоянные заверения официальных лиц Греции и Европейского Союза, что никакого дефолта и никакой реструктуризации не будет. Как подчеркнул К.Литвин, инвесторы волнуются, каким образом Греция будет платить по своим долговым обязательствам через 10 лет при дефиците бюджета в 14%. Причем дефицит бюджета показывает тенденции к увеличению, и на этом фоне евро находится под сильным давлением.

В свою очередь, украинский фондовый рынок в понедельник показал неплохой рост при низких объемах торгов. По мнению аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александра Кушнарева, трейдеры предпочитают не рисковать своими позициями, воздерживаясь от активных покупок акций в ожидании коррекции. Это проявляется в достаточно умеренной динамике котировок на украинском фондовом рынке, растущих лишь по инерции вслед за мировыми биржами. Потенциал роста многих ликвидных акций уже близок к нулю, а значит, отсутствуют и стимулы для совершения сделок.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 26 апреля, повысился на 1,05% – до 1026,54 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 1,27% – до 2599,42 пункта.

Вторник стал очень тревожным днем для всех мировых фондовых рынков. Причиной этому стало понижение агентством Standard & Poors рейтингов Греции и Португалии (последняя значительно усилила опасения инвесторов относительно состояния дел в Евросоюзе). Негативный заряд данной новости был столь сильным, что она повлияла и на американский рынок.

В результате, отметил К.Литвин, мировые фондовые и сырьевые рынки во вторник обвалились. Standard & Poors понизило рейтинг Греции до «мусорного уровня» и оставило негативный прогноз, а также снизило рейтинг Португалии на два уровня с «A+» до «A-». Доходность двухгодичных бумаг Греции взлетела до 16,5%, Португалии – до 4,8%. Доходность по десятилетним бумагам Португалии подскочила до самого высокого уровня с 1998 года – до 5,7%. У Греции и греческих банков сейчас наблюдается кризис ликвидности, поэтому Евросоюз, вероятно, предоставит денежную помощь стране в течение следующих двух недель, иначе Греция объявит технический дефолт, не оплатив 8 млрд. евро по своим долговым обязательствам 8 мая.

По словам стратега, ЕС сейчас работает над налаживанием механизма работы в подобных ситуациях, которые наблюдаются не только у Греции, но и у Италии, Португалии, Испании и Ирландии. Европейскому Союзу придется дать Греции 45 млрд. евро для покрытия текущих потребностей, однако поддерживать на плаву придется еще четыре страны в случае отказа долговых рынков в дальнейших заимствованиях этим странам по доходностям, которые эти страны готовы платить. С каждым днем все реальнее становится перспектива реструктуризация суверенных долгов Греции, которых насчитывается более 300 млрд. евро. В случае реструктуризации держатели этих бумаг – в основном европейские банки, понесут большие потери, так как смогут вернуть лишь 30%-50% от номинала. В денежном выражении это означает, что инвесторы могут потерять 150-200 млрд. евро.

Во вторник индекс DJIA снизился на 1,9% до 10992 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 2,3% до 1183 пунктов. Европейские рынки закрылись в глубоких минусах: индекс DJ Stoxx 600 обвалился на 3,1% до 261 пункта. Цены на нефть упали на 1,8 доллара - до 82,4 доллара за баррель WTI в торгах на NYMEX.

К.Литвин сообщил, что во вторник под давлением внешнего негатива снизились и котировки украинских акций. Индекс Украинской биржи потерял 0,3%, закрывшись на отметке 2591 пункта, а индекс ПФТС подрос на 0,3% - до 1030 пунктов. Существенную поддержку отечественному рынку оказал рост акций «Укрнафты» на 4,5%, частично компенсировавший падение большинства других голубых фишек. «Укрнафта» подскочила на новости о 90 млн. грн. чистой прибыли за первый квартал 2010 года.

В среду, 28 апреля, европейские фондовые индексы, а вслед за ними и украинские, снова упали. «Масла в огонь» снова подлило Standard&Poors, понизившее в этот раз рейтинги Испании. При этом биржи США, на хорошем внутреннем новостном фоне, показали рост.

По словам К.Литвина, распродажи на европейских фондовых площадках, которые начались во вторник на опасениях по поводу долгов Греции и Португалии, продолжились и в среду. Доходность двухгодичных суверенов Греции достигла 23% на опасениях о грядущей реструктуризации задолженности. Рейтинговое агентство Standard & Poors заявило, что в случае реструктуризации держатели греческих суверенов могут потерять 70% от их номинальной стоимости, или 256 млрд. евро. Риски пошли вверх, а бонды вниз, впрочем, как и фондовые рынки. В то же время, Германия заявила, что предоставит 8 млрд. евро Греции до конца следующей недели, чтобы предотвратить технический дефолт страны. Обвал европейских индексов также был вызван понижение кредитного рейтинга Испании с AA+ до AA агентством Standard&Poors. На этой новости евро рухнул до 1,31 евро/долл. - самого низкого уровня за последний год.

А.Кушнарев считает, что капитал не хочет уходить с украинского фондового рынка, и это является главным препятствием на пути полномасштабной коррекции. Тем не менее, торги на украинских фондовых площадках в среду прошли в отрицательной зоне. Участники рынка отыгрывали новость о понижении кредитных рейтингов Греции и Португалии. В первой половине дня наблюдалась массовая распродажа практически по всему фронту акций, но после обеда рынок начал умеренное восхождение. Причиной этого послужило улучшение ситуации на зарубежных биржах. Европейские инвесторы ожидают, что правительства ведущих стран региона предпримут меры для того, чтобы нейтрализовать последствия греческой проблемы. Выходившие в течение дня финансовые отчеты зарубежных компаний также поддержали торговцев. Лучше ожиданий, в частности, отчитался крупнейший американский производитель химикатов Dow Chemical. Несмотря на это, отечественным индексам так и не удалось выйти в плюс.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 28 апреля, снизился на 1,66% – до 1013,14 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 1,88% – до 2542,90 пункта.

В то же время, подчеркнул К.Литвин, проблемы Европы не затронули в среду фондовый рынок США. Американские индексы выросли из-за очередной порции позитивных корпоративных результатов, на этот раз от Comcast и Dow Chemical. Поддержку рынку также оказали комментарии председателя ФРС о начавшемся восстановлении рынка недвижимости и рынка труда. ФРС оставил процентные ставки на прежнем уровне 0%-0,25%, что не стало сюрпризом, но также поддержало рынок.

По мнению стратега, сейчас наблюдается некоторая устойчивость американских фондовых рынков к негативным событиям в Европе, что в принципе логично, учитывая, что европейские суверенные риски сконцентрированы в основном на балансе европейских банков. В США в последние два месяца каждый день выходят первоклассные макроэкономические и корпоративные данные, что оказывает поддержку американским рынкам.

Среда стала особенным днем для украинского фондового рынка, который сделал очередной шаг в своем развитии. 28 апреля Украинская биржа начала опытную эксплуатацию в Секции срочного рынка. Первым инструментом, который был запущен на срочном рынке, стал расчетный фьючерсный контракт на Индекс украинских акций (индекс UX). Допуск к торгам в Секцию срочного рынка уже получили 14 торговцев, еще 12 на данный момент проходят аккредитацию.

Президент инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Владимир Сиренко уверен, что запуск срочного рынка – это принципиально новый этап развития фондового рынка Украины. По его словам, «если посмотреть статистику рынков других стран, то, как правило, рынок производных составляет конкуренцию рынку паевых инструментов, а в большинстве случаев превышает его на порядки. Абсолютно правильный и своевременный шаг – запуск фьючерса на индекс со стороны Украинской биржи. Через некоторое время этот инструмент проявит себя определенным образом и откроет возможности для расширения линейки производных. Как следствие, мы получаем торговую площадку, где существует абсолютно реальная возможность приумножить свой капитал инвестору любого качества, уверенному в своих возможностях и разуверившемуся в инструментах с фиксированной доходностью».

В четверг, 29 апреля, настроения на мировых фондовых рынках изменились в лучшую сторону, вследствие озвученных Международным валютным фондом мер помощи Греции. Такого сигнала инвесторы ждали давно, и зарубежные биржи начали рост. В свою очередь, украинские индексы в этот день не отреагировали на данную новость и закрылись разнонаправленно. Это, скорее всего, свидетельствует о сильной перегретости отечественных акций и о приближающейся коррекции на украинских площадках. Кроме того, 29 апреля сыграл роль «предпраздничный фактор».

По словам К.Литвина, позитив на мировых фондовых рынках в четверг возобновился. Индексы закрылись уверенным ростом на фоне снижения суверенных рисков в Европе, бурного роста цен на нефть, а также позитивной макростатистики. Доходности греческих суверенов существенно снизились, особенно на коротком конце кривой, после заверения МВФ о предоставлении денежной помощи Греции на 3 года. Доходность двухлетних бумаг упала с 16% до 12,8%, 10-летних бумаг – с 10% до 9%. Снизились также риски Португалии, Испании и Италии. Помимо этого, в четверг вышли данные об улучшении настроений потребителей и инвесторов Европы в апреле до двухлетних максимумов. 29 апреля также сильно подорожала нефть из-за продолжения утечки после взрыва нефтедобывающей скважины в Мексиканском заливе и остановки добычи на близлежащих скважинах. Рост котировок нефти в совокупности со снижением суверенных рисков привел в четверг к повышению фондовых индексов. Индекс S&P 500 поднялся на 1,3% - до 1206 пунктов, а индекс DJIA увеличился на 1,1% - до 11167 пунктов. Европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,3% - до 261 пункта.

К.Литвин обратил внимание, что украинские акции в четверг закрылись без существенных изменений, несмотря на рост глобальных рынков. При этом на отечественном рынке в преддверии наступающих майских праздников не наблюдалось определенной динамики, и торговая активность находилась на низком уровне.

Индекс ПФТС в четверг, 29 апреля, снизился на 0,09% – до 1012,26 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,32% – до 2552,08 пункта.

В пятницу, 30 апреля, торги на отечественном фондовом рынке проходили очень вяло. Причиной этому стали, прежде всего, наступающие длительные выходные. При этом у игроков пока отсутствуют новые идеи для инвестирования. Не стоит также забывать о переоцененности украинских бумаг и неизбежности их коррекции. Однако некоторые участники рынка все еще играют на повышение, вследствие чего коррекция пока так и не состоялась.

По словам К.Литвина, европейский и российский фондовые индексы в пятницу падали, однако, в отличие от четверга, украинский рынок воздержался от снижения на фоне низкой торговой активности накануне длинных выходных.

Отечественные площадки в последний день недели закрылись без изменений. Индекс ПФТС остался практически на уровне четверга - 1 012,21 пункта. Индекс Украинской биржи показал также незаметное снижение - на 0,02% до 2551,54 пункта.

Как видим, стабильности на фондовых рынках в конце апреля не наблюдается. В США продолжают выходить положительные макро- и корпоративные отчеты, что является очень хорошим знаком для всей мировой экономики. В то же время, проблемы с финансами ряда европейских государств являются весьма серьезной угрозой для региона, и никто не может сказать точно, к каким последствиям приведет эта история в глобальных масштабах. Украинские же инвесторы пока так и не нашли новых идей в отечественной экономике. Поэтому можно прогнозировать как рост фондовых рынков в мае, так и, с точностью до наоборот, их падение.

По мнению начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, «пока не наступит ясность в вопросе с долгами ряда государств Европейского Союза, сложно рассчитывать на дальнейшее ралли на фондовых рынках. Несмотря на то, что инвесторы вздохнули с облегчением, узнав о решении предоставить помощь Греции, бюджетные проблемы других стран, таких как Португалия, Испания, Италия, не добавляют оптимизма. Начало мирового финансового кризиса еще свежо в памяти, и в данном случае ряд инвесторов насторожились относительно того, как будут решаться проблемы с госдолгом этих европейских стран». Е.Евдоченко подчеркнула, что государственный долг неразрывно связан с банковской системой, поскольку подавляющую часть гособлигаций держат банки. Если по таким облигациям возникнут проблемы, то это приведет к значительным убыткам для банков.

Олег Коберник (УНИАН)