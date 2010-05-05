Фонд госимущества получил от приватизации 155,4 млн. грн.

Фонд государственного имущества (ФГИ) за январь-апрель текущего года получил от приватизации 155,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

По информации пресс-службы, за указанный период Фонд госимущества также получил 183,7 млн. грн. от аренды имущества, и 52,3 млн. грн. поступлений от дивидендов.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2010 год план поступлений от приватизации определен на уровне 10 млрд. грн.