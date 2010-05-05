Объем торгов на «Украинской бирже» снизился

Объем торгов ценными бумагами на "Украинской бирже" в апреле т.г. снизился на 10,8% и составил 1 млрд. 572,3 млн. грн., а количество сделок, заключенных на бирже на протяжении месяца, составило 59 тыс., что на 20,8% меньше, чем в апреле. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Украинской биржи".

Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», повысился в апреле на 8,34% - с 2355,22 до 2551,72 пунктов.

Лидерами оборота в апреле стали акции «Авдеевского коксохимического завода», объем торгов которых составил 109 млн. 231 тыс. грн., на втором месте «Енакиевского металлургического завода» - 103 млн. 404 тыс. грн., далее следует «Укрсоцбанка» - 93 млн. 706 тыс. грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 8,17%, 7,73% и 7,01% соответственно.