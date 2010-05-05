Общий объем торгов на ПФТС вырос

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в апреле 2010 года составил 7 млрд. 479 млн. грн., что на 32% больше, чем в марте этого года, при этом на торги по ОВГЗ пришлось 7 млрд. 122 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, в то же время объем торгов акциями в апреле т.г. составил 301,5 млн. грн., что на 27% меньше, чем в марте.

Объем торгов на ПФТС по корпоративным облигациям в прошлом месяце составил 53 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 1,7 млн. грн., муниципальными облигациями – 272 тыс. грн.

Индекс ПФТС на протяжении месяца вырос на 11,2% – с 910,16 до 1012,21 пункта. С начала 2010 года рост индекса ПФТС составил 73%.