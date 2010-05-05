Эксперт: на фондовых рынках произошел масштабный обвал

Повышение рисков на долговых рынках Европы привело к масштабному обвалу фондовых, а также сырьевых рынков.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «во вторник, 4 мая, на мировых площадках преобладали сильные распродажи на волнениях инвесторов о распространении проблем Греции на соседние страны с подобными проблемами». На минувших выходных страны члены Европейского Союза одобрили расширение помощи Греции до 110 млрд. евро сроком на 3 года под 5% годовых. Причем 10 млрд. евро кредитов будут предоставлены напрямую греческим банкам для устранения кризиса ликвидности. Кризис ликвидности присутствует также и у государства, однако, выделение денежной помощи до конца текущей недели должно предотвратить катастрофу, считает стратег.

Как отметил К.ЛИТВИН, в последние две недели инвесторов беспокоило, что помощи Греции в размере 45 млрд. евро хватит меньше чем на один год, после чего возобновятся те же самые проблемы. Официальные лица ЕС понимали опасения инвесторов и приняли расширенный пакет помощи Греции на 110 млрд. евро, который должен покрыть обязательства страны на следующие 3 года. Сейчас инвесторы уже опасаются, что подобного масштаба помощь придется выделять Испании, Италии и Португалии уже в ближайшее время.

Стратег подчеркнул, что у МВФ и ЕС может не хватить ресурсов для предоставления такого рода масштабной помощи для всех нуждающихся европейских стран. К тому же, даже если Евросоюз напечатает требуемые деньги для предотвращения дефолта, то экономическая активность в ЕС окажется под серьезным давлением от урезания государственных расходов и повышения налогов в странах - реципиентах помощи. На данный момент самые сильные опасения инвесторов сводятся к тому, что повышение доходностей по суверенам Португалии, Испании и Италии отрежет эти страны от долговых рынков и вынудит их обратиться к ЕС и МВФ за помощью.

К.ЛИТВИН добавил, что еще одна негативная новость во вторник пришла из Китая, где центробанк повысил резервную ставку на 50 пункта, что стало уже третьим повышением в этом году. Повышение резервной ставки до 17% для крупных банков направлено на изъятие избыточной ликвидности из банковской системы. Меры изъятия ликвидности действительно работают: объем выданных кредитов в Китае падает каждый месяц с начала года, в апреле промпроизводство замедлилось, а цены на недвижимость начали снижаться.

По информации стратега, во вторник индекс DJIA упал на 2% до 10926 пунктов, а индекс S&P 500 снизился на 2,4% до 1173 пунктов. Европейские индексы упали еще больше: индекс DJ Stoxx 600 потерял 2,9%, закрывшись на отметке 253 пунктов. При этом цены на нефть упали более чем на 4% - до 82,7 доллара за баррель WTI.

C другой стороны, обратил внимание К.ЛИТВИН, в последнее время продолжает улучшаться макростатистика в США и Европе, а также финансовые показатели корпоративной Америки и Европы. «Таким образом, текущий откат акций нужно воспринимать как здоровое развитие событий после продолжительного роста котировок», - полагает стратег. По его мнению, откат может продлится еще пару дней, и индекс S&P 500 может снизиться вплоть до 1150 пунктов, однако на коррекция более чем на 10% на американских рынках маловероятна.