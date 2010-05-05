Трейдер: сегодня корректировались все украинские акции

Сегодня на негативном внешнем фоне корректировались все украинские акции.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она подчеркнула, что инвесторы на международных площадках по-прежнему озабочены долговой нагрузкой Греции. Наибольшее снижение на украинском рынке сегодня было зафиксировано в акциях банковского сектора. «Райффайзен банк Аваль» упал на 9,24%. Падение демонстрировали и бумаги металлургического и коксохимического секторов.

Трейдер отметила, что аналогичная ситуация наблюдалась и в украинских акциях, которые торгуются на международных площадках. Снижение показали бумаги агросектора. «Мироновский хлебопродукт» упал на 5,33%, «Астарта» - на 2,4%, «Кернел» - на 3,25%. Акции JKX также снижались, несмотря на выход новостей об увеличении производства компанией. В минусе торговались бумаги и других нефтегазовых компаний. Акции Ferrexpo также потеряли 8,22%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 5 мая, упал на 2,01% – до 991,90 пункта.

Индекс Украинской биржи рухнул на 5,67% – до 2407,14 пункта.