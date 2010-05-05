Эксперт: рынок евробондов находится под давлением продавцов

Украинский рынок евробондов сегодня находился под давлением продавцов на негативных ожиданиях по развитию ситуации вокруг возможного дефолта по обязательствам Греции.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

По его словам, суверенные и квазисуверенные выпуски потеряли в среду около 0,75-1,5 пункта во время торговой сессии. Лидером падения были выпуски «Украина-16» и «Украина-17». «Укрэксимбанк-15» торговался существенно ниже, в то время как бонды «Нафтогаза» потеряли около 0,5 пункта в течение дня. В корпоративном секторе новые выпуски ДТЭК и МХП торговались также ниже и потеряли около пункта. Еврооблигации «Альфа банка» и «Азовстали» также торговались ниже, на маленьких объемах.

Трейдер сообщил, что на российском рынке евробондов сегодня преобладали аналогичные тенденции. Суверенные выпуски торговались на 1,25 пункта ниже, пяти- и десятилетние выпуски закрылись снижением на 1 пункт. В корпоративном секторе ниже торговались бумаги «Газпрома» и ВТБ, аналогично потеряли «Евраз» и «ЛУКОЙЛ», и к закрытию сессии котировки в этих бумагах снизились на 0,5-1 пункт.