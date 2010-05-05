Украинский фондовый рынок рухнул
18:39, 05 мая 2010Фондовый рынок
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Итоги сегодняшних торгов
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 5 мая, снизился на 2,01% – до 991,90 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 320 млн. 873 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 5,67% – до 2407,14 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 58 млн. 504 тыс. грн.
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