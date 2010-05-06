Эксперт: рост акций возобновится после снижения рисков в Европе

Украинский фондовый рынок в среду, 5 мая, обвалился на внешнем негативном фоне.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он напомнил, что европейские и российские акции, а также сырье обвалились в среду из-за сильного падения евро на волнениях, что Испания станет следующей после Греции страной, которая запросит помощи у ЕС и МВФ. Евро упал с 1,31 до 1,28 долл./евро на росте суверенных рисков в еврозоне. Цены на нефть упали на 2,5% после снижения на 4% во вторник. В глубоких минусах находились промышленные металлы, никель подешевел более 12%.

К.ЛИТВИН отметил, что на таком внешнем фоне индексы Украинской биржи и ПФТС также упали. Распродажи проходили на низких объемах, частично из-за того, что многие трейдеры находятся в отпуске на этой неделе. Объем торгов на УБ составил 58 млн. грн. Компоненты индекса УБ потеряли от 4% до 9%. Лидерами падения стали акции банковского сектора: «Райффайзен банк Аваль» (-9%), банк «Форум» (-9%).

По словам стратега, краткосрочный тренд на фондовом рынке, безусловно, изменился на нисходящий, однако среднесрочный по-прежнему острается восходящим. Поэтому К.ЛИТВИН рекомендует дождаться стабилизации на фондовом рынке и покупать акции после текущего отката. Он подчеркнул, что американский рынок в настоящее время держится довольно хорошо, и, скорее всего, рост возобновится, как только суверенные риски в Европе начнут снижаться.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 5 мая, снизился на 2,01% – до 991,90 пункта. Индекс Украинской биржи рухнул на 5,67% – до 2407,14 пункта.