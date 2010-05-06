Трейдер: украинские ценные бумаги продолжают корректироваться

Украинские ценные бумаги в ходе сегодняшних торгов продолжают корректироваться.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, украинский фондовый рынок, после падения американских индексов накануне, демонстрирует сегодня снижение на возобновлении опасений относительно дефолта Греции. Однако хорошая корпоративная отчетность ряда компаний немного добавила оптимизма, и к 12:20 индекс Украинской биржи снизился лишь на 1,26%.

Трейдер отметила, что падение наблюдается по всем бумагам индексной корзины. Снижаются акции банковского, металлургического сектора, а также ряда предприятий коксохимического сектора. Наибольшее падение наблюдается в бумагах Енакиевского метзавода (-1,85%), «Азовстали» (-1,33%), Алчевского меткомбината (-3,17%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов снизился на 2,01% – до 991,90 пункта. Индекс Украинской биржи рухнул на 5,67% – до 2407,14 пункта.