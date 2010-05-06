Эксперт: мировыми рынками по-прежнему движут события в Европе

Фондовыми, сырьевыми и валютными рынками по-прежнему движут события вокруг Испании, Португалии и Греции.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что новостной фон остается негативным: после согласия Греции повторно урезать зарплату госслужащим и еще больше повысить налоги обострились массовые демонстрации. Помимо этого, не утихают слухи, что следующей страной в очереди на помощь будет Испания, которые официальные лица страны назвали «абсурдными».

По мнению стратега, фондовые рынки активно падают не только из-за роста суверенных рисков в Европе. Рынку давно нужна была здоровая коррекция после постоянного роста последних двух с половиной месяцев. Повышение суверенных рисков стало катализатором коррекции из-за стремительного падения евро, что послужило причиной перемещения капитала из рисковых активов, таких как сырье и акции, в более безопасные активы — доллар и американские казначейские облигации.

Как считает К.ЛИТВИН, нервозности инвесторам добавляет изъятие ликвидности центробанком Китая, который повысил ставку резервирования уже третий раз с начала года, а также ужесточил требования для выдачи кредитов. На этой неделе вышли данные, что в апреле темпы активности производственно сектора Китая снизились, индекс менеджеров по закупкам опустился с 57 до 53 пунктов, что является прямым следствием сокращения кредитования. Тем не менее, производственный сектор экономики Китая по прежнему расширяется, только более медленными темпами. Средняя стоимость недвижимости в Китае показала снижение в апреле, что также является тревожным сигналом.

По информации стратега, в среду, 5 мая, индекс DJIA снизился на 0,5% до 10 868 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,6% до 1165 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,95%, закрывшись на отметке 250 пунктов. Нефть марки WTI по итогам торгов на NYMEX подешевела на 2,7 доллара - до 80 долларов за баррель.Тем не менее, К.ЛИТВИН полагает, что текущий откат продлится недолго, и рынок, скорее всего, найдет поддержку на уровне 1150 пунктов по S&P 500, что будет означать снижение на 6% с пика, зафиксированного в апреле.