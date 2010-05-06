На украинском фондовом рынке снова произошел обвал
17:45, 06 мая 2010Фондовый рынок
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Коррекция на фоне европейских проблем
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 6 мая, снизился на 4,35% – до 948,79 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 233 млн. 937 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 3,69% – до 2318,43 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 75 млн. 670 тыс. грн.
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