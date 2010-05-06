Эксперт: падение евро незначительно повлияет на украинские акции

Падение курса евро окажет незначительное влияние на котировки акций украинских компаний в среднесрочном периоде.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

По его мнению, укрепление гривни увеличит стоимость продукции экспортных отраслей на европейском рынке. Так, например, учитывая небольшой удельный вес стран ЕС в структуре экспорта продукции металлургии (15,4% в 2009 году) ухудшение конкурентоспособности на европейском рынке окажет небольшой эффект на показатели деятельности компаний металлургического сектора.

Как считает А.ЛОЗОВОЙ, курс евро и, в значительной степени, характер изменения украинских фондовых индексов будут в ближайшем времени зависеть от разрешения долгового кризиса в Греции и его возможного распространения на другие страны еврозоны. Удешевление евро также будет способствовать росту импорта из ЕС и ухудшению торгового баланса. Однако данный эффект будет незначительным.

Аналитик отметил, что падение курса евро стало последствием увеличения риска дефолта Греции по внешним долгам на фоне снижения суверенного рейтинга страны до спекулятивного статуса, а также опасением распространения долгового кризиса на Португалию, Испанию и другие страны Еврозоны. Как следствие, произошла переоценка рисков ценных бумаг стран с развивающейся экономикой и понижение стоимости фондовых индексов. Распространение долгового кризиса существенно ударило по акциям банковского сектора. Так, в среду, 5 мая, бумаги «Райффайзен банка Аваль» упали на 9,24%, «Укрсоцбанка» - на 5,03%.