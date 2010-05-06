Нацбанк присвоил ВДЦБ банковский код

Национальный банк Украины (НБУ) присвоил Частному акционерному обществу «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) банковский код и включил депозитарий в электронный технологический справочник банков, поддерживающихся в пределах системы электронных платежей НБУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВДЦБ.

Как отметили в депозитарии, присвоение кода банка для ВДЦБ является одним из шагов по переводу денежных операций при осуществлении расчетов по соглашениям ценных бумаг на новую технологию, когда хранители смогут открывать свои денежные счета непосредственно в ВДЦБ и осуществлять по желанию открытие отдельных денежных субсчетов для своих депонентов на уровне депозитария. Ожидается, что такая возможность будет предоставляться хранителям и их депонентам во второй половине текущего года.

Справка УНИАН. ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 году. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

13 апреля 2009 г. Наблюдательным советом ОАО «Межрегиональный фондовый союз» было принято решение о передаче целостного имущественного комплекса ОАО «ВДЦБ».

24 апреля 2009 г. внеочередным общим собранием акционеров ВДЦБ было принято решение приобрести простые именные акции ОАО «Межрегиональный фондовый союз» у его акционеров путем проведения дополнительной эмиссии акций на общую сумму в 73 млн. грн.

Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.

По состоянию на конец 2009 г., акционером, владеющим наибольшим пакетом акций ВДЦБ, был Национальный банк Украины (доля в уставном капитале – 22,86%). Общее количество акционеров ВДЦБ, по состоянию на 31 декабря 2009 г., составило 79.

Уставный капитал депозитария - 153 млн. 100 тыс. грн.