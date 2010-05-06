Польский WIG20 упал ниже 2,4 тыс. пунктов

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 в четверг, впервые за последние два с половиной месяца, упал ниже 2,4 тыс. пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, котировки «голубых фишек» закончили день на уровне 2397,60 пунктов, что на 0,7% ниже вчерашнего закрытия.

Другие основные индексы также закончили день в красной зоне.

Индекс общего рынка WIG просел на 0,77%, sWIG80 - на 1,16%, а mWIG40 - на 0,94%.

Объем торгов составил 510 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, в первый день торгов мая WIG20 на фоне проблем Греции упал на рекордные 3,7%.

В среду индекс просел еще на 1,56%.

Ранее, в половине апреля WIG20, впервые за последние 14 месяцев, пробил уровень 2,6 тыс. пунктов.