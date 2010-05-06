Польский WIG20 упал ниже 2,4 тыс. пунктов
18:55, 06 мая 2010Фондовый рынок
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Впервые за два с половиной месяца
Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 в четверг, впервые за последние два с половиной месяца, упал ниже 2,4 тыс. пунктов.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, котировки «голубых фишек» закончили день на уровне 2397,60 пунктов, что на 0,7% ниже вчерашнего закрытия.
Другие основные индексы также закончили день в красной зоне.
Индекс общего рынка WIG просел на 0,77%, sWIG80 - на 1,16%, а mWIG40 - на 0,94%.
Объем торгов составил 510 млн. долларов.
Как сообщал УНИАН, в первый день торгов мая WIG20 на фоне проблем Греции упал на рекордные 3,7%.
В среду индекс просел еще на 1,56%.
Ранее, в половине апреля WIG20, впервые за последние 14 месяцев, пробил уровень 2,6 тыс. пунктов.
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