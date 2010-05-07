Эксперт: коррекция на фондовом рынке скоро закончится

Текущая коррекция на фондовом рынке закончится, как только стабилизируется евро, что может случиться уже в ближайшие пару дней. Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что нефть и промышленные металлы в четверг, 6 мая, замедлили темпы падения после сильных распродаж в среду. Никель подорожал на 1,5% после падения на 12%, а нефть отскочила от уровня среднесрочной поддержки в 78 долларов за баррель. Скорее всего, индекс S&P 500 найдет поддержку на уровне 1150 пунктов, после чего также последует отскок вверх.

По словам стратега, на европейских и российских площадках в четверг преобладала боковая динамика торгов на фоне продолжающегося падения евро и цен на сырье. Хуже рынка показали себя акции сырьевого сектора: Алчевский меткомбинат (-4,7%) и «Укрнафта» (-4,4%). Неплохо держались акции банковского сектора: банк «Форум» (+0,6%) и «Райффайзен банк Аваль» (-1,4%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 6 мая, снизился на 4,35% – до 948,79 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 937 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 3,69% – до 2318,43 пункта. Общий объем торгов составил 75 млн. 670 тыс. грн.