Эксперт: в минусе торгуются все украинские ценные бумаги

Сегодня торгуются в минусе все украинские ценные бумаги на фондовых биржах.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что сегодняшние торги открылись снижением украинских фондовых индексов. Наибольшее падение продемонстрировали акции банковского и металлургического секторов. По ряду бумаг падение составляло более 10%. Сейчас акции индексной корзины в среднем потеряли 7-9%.

По словам трейдера, накануне американские и европейские рынки также закрылись снижением ведущих индексов на фоне углубления опасений относительно дефолта Греции. Азиатские рынки также падают. Триггером для дальнейшего развития событий станут заявления о планах помощи Греции, которые будут оглашены сегодня, и новости с американских бирж по рынку труда.

Как сообщал УНИАН, на украинском фондовом рынке с начала сегодняшних торгов происходит обвал. Индекс Украинской биржи по состоянию на 12:05 рухнул на 8,77% – до 2115,16 пункта. Индекс ПФТС по состоянию на 11:59 упал на 2,50% – до 925,06 пункта.