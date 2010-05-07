Эксперт: фондовый рынок США вчера был охвачен паникой

Фондовый рынок США в четверг был охвачен паникой на фоне обвала евро и ухудшения суверенных рисков в Европе.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

В то же время, подчеркнул он, причины существенного обвала индексов остаются невыясненными. Греция одобрила в парламенте последний пакет мер по урезанию дефицита бюджета. Германия и Франция одобрили в парламенте предоставление кредитов Греции, так что страна на днях получит обещанную помощь. Одной из основных причин обвала стало то, что ЕЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне в 1%, не сказав ничего конкретного по поводу помощи Греции, чего ожидал рынок. Инвесторы надеялись, что ЕЦБ снизит учетную ставку на 50 пункта под давлением усугубляющегося кризиса, однако этого не произошло.

По словам стратега, рынок также надеялся на какие-то меры со стороны ЕЦБ, направленные на стабилизацию европейских суверенов, например, сообщение о намерениях по скупке напрямую португальских и испанских облигаций, что оказало бы поддержку ценам и стабилизировало доходности по этим бумагам. В данный момент Португалия уже вынуждена платить более 5,6% по двухгодичным бумагам, что является рекордом со времени вступления страны в ЕС.

Как отметил К.ЛИТВИН, вчера в какой-то момент в последние два часа торгов индекс DJIA обвалился на 9% по непонятным причинам. Ходят слухи, что обвал стал результатом ошибки трейдера или следствием продаж компьютеризованными торговыми системами. По итогам торгов индекс S&P 500 упал на 3,2% до 1128 пунктов, индекс DJIA потерял 3,2%, закрывшись на уровне 10520 пунктов, отбив 5% от пика падения.