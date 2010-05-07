Украинский фондовый рынок сегодня упал очень значительно

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 7 мая, снизился на 8,31% – до 869,98 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 954 млн. 937 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 9,00% – до 2109,74 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 72 млн. 152 тыс. грн.