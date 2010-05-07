Трейдер: фондовый рынок проседал в течение всего дня

Украинский фондовый рынок проседал в течение всего дня в пятницу, 7 мая.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что негативная динамика торгов на иностранных рынках акций в связи с опасениями относительно дефолта Греции и снижением курса евро спровоцировали массовые распродажи на украинских площадках. В настоящий момент украинский рынок полностью коррелирует с ситуацией на иностранных биржах и практически игнорирует какие-либо позитивные местные новости. Все акции индексной корзины Украинской биржи сегодня просели на 7-10%. Лидерами снижения стали бумаги банковского сектора и металлургических предприятий.

По словам трейдера, на иностранных рынках украинские акции сегодня также снижались. Падали бумаги предприятий аграрного сектора. Акции МХП снизились на 7,6%, инвесторы предпочли зафиксировать свою прибыль по ним в связи со сложившейся рыночной конъюнктурой. Бумаги «Астарты» и «Кернел» также падали на низкий объемах торгов. По акциям ТММ и КДД проходили очень низкие объемы, и они закрылись в минусе. В нефтегазовом секторе также наблюдались распродажи: JKX (-3,68%), Regal Petroleum (-2,58%). Акции Ferrexpo сегодня снижались на значительных объемах.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 7 мая, снизился на 8,31% – до 869,98 пункта. Общий объем торгов составил 954 млн. 937 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 9,00% – до 2109,74 пункта. Общий объем торгов составил 72 млн. 152 тыс. грн.