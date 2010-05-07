Эксперт: украинский фондовый рынок упал на 17% со своего пика

Украинский фондовый рынок в настоящее время упал на 17% со своего апрельского пика.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

При этом, добавил он, большая часть падения произошла за последние три дня.

Как отметил К.ЛИТВИН, в пятницу, 7 мая, на украинском фондовом рынке усилились распродажи из-за обвала американских индексов в четверг. На данный момент американские рынки упали на 7,3% с последнего пика в 1217 пунктов по индексу S&P 500.

По словам стратега, в минусах сегодня закрылись абсолютно все украинские голубые фишки. Лидером падения стали акции «Укртелекома», потерявшие 13%. К.ЛИТВИН считает текущие ценовые уровни привлекательными для инвесторов и ожидает отскока на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 7 мая, снизился на 8,31% – до 869,98 пункта. Общий объем торгов составил 954 млн. 937 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 9,00% – до 2109,74 пункта. Общий объем торгов составил 72 млн. 152 тыс. грн.