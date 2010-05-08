Тимошенко: власть начала бесплатную теневую приватизацию

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что запланированные для подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией свидетельствуют о начале наибольшей бесплатной теневой приватизации государственного имущества.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"Проводится крупнейшая теневая приватизация стратегического имущества государства бесплатно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Все мы с вами помним историю черной приватизации Украины во времена КУЧМЫ, и вы помните, как эта приватизация проводилась: новое частное предприятие создавало совместное предприятие с государственным, и после того пакет государства минимизировался и объект считался приватизированным без копейки денег. Так сегодня поступают по отношению к Украине в целом", - объяснила лидер оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такие действия Президента Виктора ЯНУКОВИЧА приводят к поглощению Украины Россией. "Эта стратегия, если ее можно так назвать, поглощения Украины, она предусматривает создание совместных предприятий по всему фронту: "Росатом" и "Энергоатом" Украины, железные дороги России – железные дороги Украин. "Укргидроэнерго" – гидромощности России. И так по многим направлениям, включая стратегическое для нас направление развития – это авиастроение. Так по каждому проекту - миноритарное присутствие Украины", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.