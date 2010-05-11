Фондовые рынки ЕС - наивысший за последние 18 месяцев суточный рост

Крупнейшим суточным ростом за последние 18 месяцев завершили свою работу в понедельник ведущие фондовые биржи Евросоюза.

Об этом передает ИТАР-ТАСС, отметив, что тем самым деловой мир отреагировал на принятое в ночь на 10 мая руководством Евросоюза и Международного валютного фонда решение о создании механизма защиты финстабильности в еврозоне.

"На рынках сейчас царит полная эйфория, мировой бизнес не ожидал столь ответственного и мощного шага со стороны ЕС в поддержку евро", - заявил представитель британского банка Эйч-Эс-Би-Си.

В результате главный индекс Лондонской биржи вырос за сегодняшнюю сессию на 5,16%, Франкфуртской - на 5,30%, Парижской - на 9,66%, Брюссельской - на 9,37%, Амстердамской - 7,32%, Миланской - на 8,58%, Мадридской - на 14,43%, Лиссабонской - на 10,73%, Афинской - на 9,12%.

Ключевой композитный индекс ведущих компаний еврозоны EuroStoxx 50 вырос за сегодня на 10,35%.

Как сообщалось, министры финансов 16 стран зоны евро (Еврогруппа) одобрили 10 мая механизм защиты финстабильности в еврозоне и Евросоюзе в целом. По словам министра финансов председательствующей в Европе Испании Элены САЛЬГАДО, речь идет о создании стабилизационного фонда в 60 млрд. евро. При необходимости сумма этих средств может быть увеличена до 440 млрд. евро, которые будут выделяться странами еврозоны и использоваться для выдачи займов нуждающимся в этом членам ЕС под 5%. В финансировании стабилизационного фонда также может принять участие МВФ, с учетом доли которого в 220-250 миллиардов евро общий объем средств может достичь 720-750 миллиардов евро.