Фондовый рынок Польши начал вторник снижением индекса WIG20

Варшава. Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 после рывка на 5% в понедельник во вторник открылся снижением.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, котировки "голубых" фишек открылись на уровне 2439,04 пунктов, что на 0,8%.

В первые минуты торгов WIG20 котировался в районе открытия.

Как сообщал УНИАН, польские "голубые" фишки вчера выросли благодаря эйфории на мировых фондовых рынках, вызванной информацией о создании стабилизационного фонда для стран еврозоны в объеме 750 млрд. евро.

Прошлую неделю, которую WIG20 начал рекордным почти 4% обвалом, он закончил 9% минусом.

Справка УНИАН. Первый обвал фондового рынка Польши после непрерывного роста с февраля прошлого года случился в конце января - начале февраля 2010 года, после которого в марте индекс быстро отработал потери, что позволило ему в половине апреля, впервые за последние 14 месяцев, пробить уровень 2,6 тыс. пунктов.

В феврале прошлого года WIG20 достиг дна на уровне около 1,3 тыс. пунктов, к которому главный индекс рынка скатывался с исторического 3,9 тыс. пунктового максимума в ноябре 2007 года.