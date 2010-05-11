Эксперты: украинские еврооблигации выросли в цене

Украинские еврооблигации в понедельник, 10 мая, выросли в цене.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в понедельник на украинском рынке было тихо в связи с официальным выходным. Несмотря на низкие объемы торгов, суверенные выпуски прибавили 1-1,5 пункта. «Нафтогаз» также подрос. В корпоративном секторе объемы торгов были невысокими, а сделки заключались только по бумагам МХП и ДТЭК, которые выросли больше чем на 2 пункта.

В обзоре также говорится, что на российском рынке торги в понедельник открылись ростом базовых бумаг на 1 пункт. Остальные суверенные выпуски закрылись еще большим ростом на фоне высокой активности со стороны покупателей. В корпоративном секторе лидерами роста стали «Газпром» и ВТБ. Остальные российские бумаги показали худший результат, хотя на рынке преобладали покупатели.