Эксперт: мировые биржи выросли на создании фонда помощи странам ЕС

Мировые биржи выросли в понедельник, 10 мая, на создании фонда экстренной помощи странам Европейского Союза.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «в понедельник мировые фондовые и сырьевые рынки отскочили с двухмесячных минимумов после принятия решения о создании фонда экстренной помощи в размере 750 млрд. евро для предоставления прямых кредитов странам Евросоюза». ЕС стремится успокоить держателей европейских суверенов, однако на данный момент странам - членам ЕС еще предстоит наполнить этот фонд, который будет находиться под управлением ЕЦБ. При необходимости ЕЦБ будет выкупать гособлигации, тем самым предотвращая кризис ликвидности и оказывая поддержку ценам суверенов. Рынки отреагировали на эту новость очень позитивно, и спреды по CDS на европейские суверены в понедельник резко упали.

Как отметил стратег, вчера сильно укрепился евро, а промышленные металлы подорожали более чем на 3%. По итогам понедельника индекс S&P 500 вырос на 4,4% до 1159 пунктов, а индекс DJIA поднялся на 3,9% до 10785 пунктов. Нефть по итогам торгов на NYMEX подорожала на 1,7 доллара - до 76,8 доллара за баррель марки WTI на фоне падения доллара.

К.ЛИТВИН добавил, что макроэкономическая статистика также порадовала: в пятницу в США вышли данные по безработице за апрель. В апреле было создано 290 тыс. рабочих мест, что оказалось на 100 тыс. выше рыночных ожиданий. Уровень безработицы вырос до 9,9%, что на самом деле является позитивным явлением.

«Дело в том, что когда безработный не может найти работу и перестает ее искать, то он перестает быть безработным в плане статистики. Создание рабочих мест и увеличение безработицы указывает на восстановление рынка труда и означает, что у безнадежных безработных появилась надежда найти работу и они начали ее искать, увеличив этим самым общее количество безработных в поисках работы», - объяснил стратег.