Индекс ПФТС снизился на 0,27%
18:50, 11 мая 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - вырос на 3,62%
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 11 мая, снизился на 0,27% – до 867,59 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 535 млн. 84 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 3,62% – до 2186,07 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 73 млн. 931 тыс. грн.
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