Индекс ПФТС снизился на 0,27%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 11 мая, снизился на 0,27% – до 867,59 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 535 млн. 84 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 3,62% – до 2186,07 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 73 млн. 931 тыс. грн.