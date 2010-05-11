НБУ выкупил ОВГЗ на 1,83 млрд. грн.

В апреле текущего года объем операций по приобретению Национальным банком Украины облигаций внутреннего государственного займа (по номинальной стоимости без учета операций по двусторонней котировке) составил 1,83 млрд. грн. (с начала года – 26,3 млрд. грн.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в государственный бюджет Украины в апреле т.г. поступило средств на общую сумму 4,426 млрд. грн. (с начала года – 18,067 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью докапитализации) на общую сумму 24,457 млрд. грн. В апреле выпуск ОВГЗ с целью докапитализации не осуществлялся.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в апреле т.г. составила 13,44% годовых (с начала года – 16,04% годовых). Средневзвешенная доходность ОВГЗ с учетом обязательств, выпущенных на цели докапитализации, с начала года составила 14,33% годовых.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 8,667 млрд. грн., в том числе основной долг – 5,757 млрд. грн., выплата дохода – 2,911 млрд. грн.

Справка УНИАН. В Законе «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» внутренние заимствования запланированы на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т.ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования Стабилизационного фонда).