От размещения ОВГЗ в бюджет удалось привлечь 453 млн. грн.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 11 мая, в бюджет удалось привлечь 453,157 млн. грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 11 августа 2010 года на 73,1 млн. грн. под 11% годовых, 16 февраля 2011 года на 68,199 млн. грн. под 13%.

Средства в сумме 311,853 млн. грн., полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 17 июля 2013 г., будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 по футболу.

Минфин отменил ранее анонсированное размещение бумаг со сроком погашения 21 марта 2012 года.

Как сообщалось, по информации Национального банка Украины, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в апреле т.г. поступило средств на общую сумму 4,426 млрд. грн. (с начала года – 18,067 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью докапитализации) на общую сумму 24,457 млрд. грн. В апреле выпуск ОВГЗ с целью докапитализации не осуществлялся.