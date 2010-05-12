Трейдер: индекс УБ вчера вырос на позитивных новостях о Греции

Причиной для роста индекса Украинской биржи вчера послужили позитивные новости с мировых фондовых площадок, так как участники рынка с оптимизмом встретили известия об оказании финансовой помощи Греции.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, во вторник, 11 мая, индекс Украинской биржи открылся стремительным ростом на 9%. Однако во второй половине дня, оптимизм игроков несколько угас, и международные площадки вновь переместились в красную зону. Украинские фондовые индексы также умерили темпы роста. Все бумаги индексной корзины УБ закрылись в зеленой зоне. Лидером роста стали акции банковского сектора. «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 6,25%. Остальные бумаги добавили в районе 2-4%.

Трейдер отметила, что на иностранных рынках украинские акции вчера практически не отреагировали на позитивный новостной фон. Бумаги агросектора торговались в минусе. Все сделки по «Кернелу» проходили на уровне 57 злотых. «Астарта» торговалась в минусе и потеряла 4,87%, МХП упал на 2,31%. Бумаги нефтегазового сектора также потеряли в цене. Акции Cadogan Petroleum снизились на 1,61%, Ferrexpo – на 2,99%, JKX – на 0,52%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 11 мая, снизился на 0,27% – до 867,59 пункта. Общий объем торгов составил 535 млн. 84 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 3,62% – до 2186,07 пункта. Общий объем торгов составил 73 млн. 931 тыс. грн.