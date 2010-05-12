Динамика украинского рынка евробондов зависит от ситуации в ЕС

Динамика украинского рынка евробондов в значительной мере зависит от дальнейшего развития ситуации на мировых рынках капитала и реакции игроков на события с долговым кризисом в странах ЕС.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, рынок останется волатильным, несмотря на недавнее ралли, причиной которого стало выделение 750 млрд. евро для преодоления последствий долгового кризиса в странах ЕС. Несмотря на то, что этот кредит положительно повлияет на мировые финансовые рынки и будет способствовать стабилизации бюджетного дефицита в странах ЕС, принятие данного плана не позволит решить структурные проблемы европейской экономики в ближайшее время.

В тоже время, отмечается в обзоре, цены на многие украинские выпуски опустились до привлекательного уровня и на данный момент являются фундаментально недооцененными. Аналитики считают, что на украинских рынке еврооблигаций дно уже достигнуто, и склонные к риски инвесторы начнут активные покупки уже на этой неделе, что поддержит котировки от дальнейшего падения. В краткосрочном периоде лучшие результаты на украинском рынке еврооблигаций будут демонстрировать суверенные выпуски и корпоративные эмитенты с высоким кредитным качеством. Учитывая волатильность финансовых рынков, аналитики рекомендуют обратить внимание на наиболее ликвидные бумаги, а именно долгосрочные суверенные выпуски и корпоративные облигации МХП-15 и ДТЭК-15.