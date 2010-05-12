Нынешние уровни цен украинских акций хороши для входа на рынок

Нынешние уровни цен украинских акций представляют собой отличную точку входа на рынок, так как коррекция прошлой недели еще далеко не отыграна.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, «осторожным инвесторам можно подождать снижения волатильности на международных фондовых и валютных биржах, однако к тому моменту украинский рынок может уже отыграть большую часть потерь».

К. ЛИТВИН отметил, что на прошедших выходных министры финансов ЕС договорились создать специальный фонд экстренной помощи в размере 750 млрд. евро для предотвращения распространения кризиса суверенных долгов в еврозоне. Это привело к снижению суверенных рисков в Европе и сильному росту фондовых и сырьевых рынков.

По словам стратега, в понедельник, 10 мая, украинские рынки не работали, поэтому начали отыгрывать рост мировых площадок уже во вторник. Лидерами роста стали акции «Азовстали» (+4,5%), «Райффайзен банка Аваль» (+6,5%), «Мотор Сичи» (+5,5%) и Авдеевского коксохима (+7%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 11 мая, снизился на 0,27% – до 867,59 пункта. Общий объем торгов составил 535 млн. 84 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 3,62% – до 2186,07 пункта. Общий объем торгов составил 73 млн. 931 тыс. грн.