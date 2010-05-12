Эксперты: торги еврооблигациями вчера были очень волатильны
Инвесторы волнуются...
Торги на украинском рынке еврооблигаций вчера характеризовались высокой волатильностью, так как инвесторы не уверены, что меры, предложенные ЕЦБ, смогут решить долговые проблемы Европы.
Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.
По информации аналитиков, в начале вчерашней торговой сессии наблюдалась активность со стороны продавцов, однако ближе к закрытию интерес покупателей стал причиной роста цен. Суверенные выпуски закрылись незначительным ростом, а квазисуверенный «Нафтогаз» прибавил около четверти пункта. В корпоративном секторе наиболее активно проходили торги по бумагам МХП-15 и ДТЭК-15. Оба выпуска выросли на полпункта.
Как отмечается в обзоре, на российском рынке вчера активно торговались суверенные облигации. «Россия-30» закрылась ростом на четверть пункта, 5-ти и 10-тилетние выпуски также выросли. В корпоративном секторе больше всего сделок прошло по бумагам ВТБ и «Газпрома», которые к закрытию выросли в цене.