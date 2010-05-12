"Метинвест" купил 50% акций "Запорожстали"

Группа “Метинвест”, подконтрольная бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ, приобрела 50% акций ОАО «Запорожсталь». Информацию об этом подтвердил сегодня в ходе пресс-конференции в Запорожье председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ.

«Если вы настаиваете, да, действительно, он эти акции купил», - заявил Б.ПЕТРОВ, отвечая на вопрос о достоверности информации о приобретении «Метинвестом», контролируемым Р.АХМЕТОВЫМ, пакета акций ОАО «Запорожсталь».

Б.ПЕТРОВ также отметил, что представители областной власти уже наладили контакт с новыми акционерами. И указал на то, что со сменой собственников меткомбината требования Запорожской ОГА не изменятся.

«От новых владельцев нам нужны те же две вещи, что и раньше - соблюдение норм природоохранного законодательства и сохранение рабочих мест», - сообщил Б.ПЕТРОВ.

Как сообщалось ранее, в покупке ОАО “Запорожсталь” была заинтересована компания POSCO (Южная Корея), один из крупнейших производителей стали в мире.

6 октября 2009 года Группа "Метинвест" и компания POSCO подписали Меморандум о взаимопонимании, который стал началом изучения возможностей и осуществления взаимовыгодного сотрудничества.

В середине 2009 года совладельцы основного акционера «Запорожстали», компании Midland Group - Эдуард ШИФРИН и Алекс ШНАЙДЕР заявили о намерении продать около 50% акций меткомбината.

Справка УНИАН. Группы "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.