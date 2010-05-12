Амелин сложил полномочия гендиректора «Альтана Капитал»

Анатолий АМЕЛИН сложил с себя полномочия генерального директора инвестиционной компании «Альтана Капитал».

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно полученной информации, причины, по которым А.АМЕЛИН оставил по собственному желанию возглавляемую им с 2003 года инвестиционную компанию, связаны с его переходом на другое место работы.

В пресс-релизе отмечается, что решением собрания акционеров АО «Альтана Капитал», состоявшегося 27 апреля 2010 года, генеральным директором компании назначено Алену АМИТАН, которая работает в «Альтана Капитал» с 2001 года. В 2002 году А.АМИТАН возглавила бэк-офис компании, в 2007 году - заняла должность директора по финансам.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Альтана Капитал» была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании являются инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долларов, в 2008 - 3,38 млрд. долларов, в 2009 – 1,44 млрд. долларов.

По итогам 2009 года компания заняла третье место по объемам торгов акциями на ПФТС.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива».