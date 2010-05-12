Эксперт: фондовые рынки находятся под давлением снижающегося евро

Американские и европейские фондовые рынки во вторник, 11 мая, находились под давлением снижающегося евро.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что вчера евро упал до уровня 1,265 долл./евро. По итогам торгов вторника индекс DJIA снизился на 0,3% до 10748 пунктов, индекс S&P 500 потерял 0,3%, закрывшись на уровне 1155 пунктов. Европейские индексы также снизились в среднем на 0,3%. Нефть не претерпела существенных изменений, закрывшись на отметке 76,3 доллара за баррель.

По словам стратега, евро продолжает снижаться по ряду причин. Во-первых, долгосрочные перспективы в еврозоне остаются довольно мрачными. Испания, Португалия и Италия должны будут урезать дефицит бюджета повышением налогов и сокращением государственных расходов, что приведет к снижению экономической активности. Во-вторых, создание фонда экстренной помощи еще должно быть одобрено каждой из стран Евросоюза, а выделение капитала в этот фонд также в будущем. Поскольку свободных денег в странах ЕС нет, здесь тоже могут возникнуть проблемы и задержки.

К.ЛИТВИН добавил, что падение евро поддерживает также рекордный объем коротких позиций. Очевидно, что евро очень близок к четырехлетней поддержке на уровне 1,22-1,24 долл./евро. Даже если евро и дойдет до этого уровня, то пробить его с первого раза вряд ли удастся, и последует отскок. Евро может отскочить до 1,33 долл./евро до конца месяца.