Эксперт: инвесторы осторожно открывают новые позиции в акциях

Инвесторы украинского фондового рынка продолжают наблюдать за ситуацией на зарубежных площадках, осторожно открывая новые позиции.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, «ситуация вокруг долговых проблем европейских стран остается накаленной, несмотря на ряд позитивных новостей и обещаний правительств». Неопределенность движения внешних фондовых индексов в среднесрочной перспективе сдерживает восстановление отечественного рынка. В ближайшее время на рынке сохранится высокая волатильность. Решающее влияние на поведение игроков будет оказывать внешний фон.

Как отметила аналитик, в среду, 12 мая, украинский рынок открылся ростом индекса Украинской биржи вслед за российскими и европейскими фондовыми индикаторами, которые с утра показывали восходящую динамику. Оптимизма зарубежным рынкам придала сильная корпоративная отчетность и позитивные данные по ВВП Германии, который вырос на 0,2% в 1-м квартале, хотя аналитики не ждали изменения показателя. В течение дня также выходили данные, указывающие на постепенное восстановление экономики еврозоны после кризиса, что нашло свое отражение в укреплении евро и положительно повлияло на цены сырьевых товаров.

Я.ЛАВРИК сообщила, что «индекс УБ после утреннего подъема консолидировался в боковом тренде – инвесторы не спешили открывать новые позиции на фоне неостывших впечатлений от недавней встряски отечественного рынка». После обеда котировки украинских бумаг вновь начали восходящее движение, чему способствовала благоприятная ситуация на внешних рынках. В частности, позитивно инесторы восприняли сообщение о том, что власти Испании пойдут на сокращение дефицита бюджета страны до 6% ВВП за два года посредством антисоциальных мер.

По информации аналитика, в среду индекс УБ вырос на 2,56% до 2242,05 пункта. Наибольший рост демонстрировали бумаги 2-го эшелона, значительно подешевевшие во время падения 5-7 мая: «Лугансктепловоз» (+15,46%), шахта «Красноармейская – Западная №1» (15,84%), Крюковский ВЗ (12,96%). Наряду с Крюковским ВЗ лучше рынка выглядели акции остальных вагоностроителей, спрос на которые подогревают сильные производственные показатели предприятий по итогам 1-го квартала и высокий уровень заказов на продукцию: Стахановский ВЗ и МЗТМ. Стимул росту «Красноармейской-Западной» также дали ожидания по поводу повышения цен на коксующийся уголь после аварии на шахте «Распадская» в России.

Я.ЛАВРИК также отметила, что сильный рост продемонстрировали бумаги «Запорожстали» (+26,20%) на фоне сообщения о том, что пакет акций металлургического комбината в размере 50% продан «Метинвесту». Однако повышение котировок началось не сразу после выхода новости, а лишь с общим подъемом рынка, что сопровождалось повышением активности инвесторов и ликвидности некоторых бумаг. В целом на положительной территории закрылись все ликвидные бумаги. В тройку лидеров по объемам торгов вошли акции Авдеевского КХЗ (15,08 млн. грн.), «Центрэнерго» (8,10 млн. грн.) и «Алчевского МК» (6,97 млн. грн.). Общий объем торгов на УБ в среду составил 96,51 млн. грн., число сделок – 3 748.