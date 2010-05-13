Эксперты: фондовые рынки продолжают восстанавливаться

Фондовые рынки продолжают восстанавливаться после убытков прошлой недели.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики прогнозируют, что спрос на акции «Мотор Сичи», Алчевского металлургического комбината и «Укрнафты» будет стабильным.

В обзоре отмечается, что украинские фондовые рынки в среду, 12 мая, продолжали расти. В частности, индекс Украинской биржи прибавил 2,56%. Все голубые фишки продемонстрировали рост, а лидерами стали Шахта «Карасноармейская западная» (+15,84%), Авдеевский КХЗ (+9,25%), Крюковский вагоностроительный завод (+12,96%), ММК им. Ильича (+9,06%) и Полтавский ГОК (+7,97%). Активность торгов была высокой, при общем объеме 87,5 млн. грн.

По информации аналитиков, на иностранных площадках лидером среди украинских бумаг вчера стал «Кернел», и акции компании выросли на 9,56%. «Астарта» прибавила всего 0,55% на очень низких объемах торгов. В последнее время слабо торгуются бумаги девелоперов – в среду по ним не прошло ни одной сделки.