Эксперты: на рынке еврооблигаций вчера преобладали покупатели

На украинском рынке еврооблигаций вчера преобладали покупатели.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, уверенность инвесторов подогрела новость о намерении Португалии разместить дополнительно один миллиард евро в суверенных еврооблигациях. В результате все индексы закрылись ростом. Долгосрочные суверенные выпуски Украины и «Нафтогаза» к концу дня прибавили около половины пункта. В корпоративном секторе наиболее ликвидными были МХП и ДТЭК, которые закрылись ростом на 0,5 пункта.

Как говорится в обзоре, высокий спрос на суверенные облигации вчера был характерен для российского рынка. «Россия-30» прибавила больше половины пункта. Пяти- и десятилетние выпуски также выросли. Среди корпоративных бумаг лидерами роста стали «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».