Эксперт: с укреплением евро рост фондовых рынков продолжится

Возможное укрепление евро станет существенным катализатором дальнейшего роста фондовых и сырьевых рынков.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что на европейских и американских фондовых рынках в среду, 12 мая, преобладала позитивная динамика благодаря стабилизации суверенных рисков. Рост акций происходил даже при том, что евро не рос и торговался в диапазоне 1,26-1,27 долл./евро.

По словам стратега, на этом фоне в Украине вчера также наблюдался рост. Индекс Украинской биржи поднялся на 2,5% до 2242 пунктов, индекс ПФТС прибавил 1% до 876 пунктов. Объем торгов на УБ составил 96 млн. грн. Лидерами роста стали акции шахтоуправления «Покровское» (+15%), «Лугансктепловоза» (+15%) и Авдеевского коксохима (+9,2%).